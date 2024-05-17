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На Закарпатье пограничник во время преследования застрелил мужчину — подробности

17 мая 2024 14:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У границы с Румынией боец ГНСУ застрелил убегавшего мужчину.
Пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать в Румынию. Мужчина не остановился по требованию, поэтому пограничник произвел несколько предупреждающих выстрелов в воздух.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая.

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Пограничник застрелил мужчину на Закарпатье

Вечером 15 мая бойцы ГПСУ во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Он проигнорировал требование остановиться и бросился бежать, во время его преследования военнослужащие произвели несколько предупреждающих выстрелов.

Позже пограничники обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы. Как выяснилось, 39-летний погибший был уроженцем Днепра и имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи мужчины и оружие, из которого стрелял пограничник. Военнослужащие наряда ГПСУ были допрошены, один из них задержан — ему готовят сообщение о подозрении.

Напомним, украинские пограничники задержали уклониста, который пытался сбежать за границу, спрятавшись в багажном отделении. Инцидент произошел на границе с Польшей.

Также мы писали, что вблизи украинской границы задержали мужчину, который пытался добраться до соседней страны. Так, уклонист использовал для этого надувной матрас.

граница
ГБР
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