У границы с Румынией боец ГНСУ застрелил убегавшего мужчину.

Пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничник застрелил мужчину, который пытался сбежать в Румынию. Мужчина не остановился по требованию, поэтому пограничник произвел несколько предупреждающих выстрелов в воздух.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 17 мая.

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Вечером 15 мая бойцы ГПСУ во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Он проигнорировал требование остановиться и бросился бежать, во время его преследования военнослужащие произвели несколько предупреждающих выстрелов.

Позже пограничники обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы. Как выяснилось, 39-летний погибший был уроженцем Днепра и имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи мужчины и оружие, из которого стрелял пограничник. Военнослужащие наряда ГПСУ были допрошены, один из них задержан — ему готовят сообщение о подозрении.

Напомним, украинские пограничники задержали уклониста, который пытался сбежать за границу, спрятавшись в багажном отделении. Инцидент произошел на границе с Польшей.

Также мы писали, что вблизи украинской границы задержали мужчину, который пытался добраться до соседней страны. Так, уклонист использовал для этого надувной матрас.