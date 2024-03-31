В Украине масштабная воздушная тревога — россияне запустили ракеты

Ракета в небе. Фото: Google

Воздушная тревога раздалась в Украине 31 марта в 04:39. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В воздушных силах ВСУ заявили, что масштабная воздушная тревога в Украине связана с пуском вражеских ракет.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Россияне активизировали пуски ракет из Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ. Украинцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог Украины 31 марта 04:39. Фото: скриншот

По состоянию на 04:39 в Украине объявлена воздушная тревога в 16 областях.

Напомним, в полночь, 31 марта, мониторинговые каналы предупреждали о взлете группы бомбардировщиков Ту-95. Также, 31 марта , россияне в очередной раз обстреляли Харьков .