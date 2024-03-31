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В Украине масштабная воздушная тревога — россияне запустили ракеты

31 марта 2024 04:39
обновлено: 04:46
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Украине масштабная воздушная тревога — россияне запустили ракеты
Ракета в небе. Фото: Google
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Воздушная тревога раздалась в Украине 31 марта в 04:39. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине

В воздушных силах ВСУ заявили, что масштабная воздушная тревога в Украине связана с пуском вражеских ракет.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Россияне активизировали пуски ракет из Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ. Украинцам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог

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Карта воздушных тревог Украины 31 марта 04:39. Фото: скриншот

По состоянию на 04:39 в Украине объявлена воздушная тревога в 16 областях.

Напомним, в полночь, 31 марта, мониторинговые каналы предупреждали о взлете группы бомбардировщиков Ту-95. Также, 31 марта , россияне в очередной раз обстреляли Харьков .

война
Украина
угрозы
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воздушная тревога

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