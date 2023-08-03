На Закарпатті Зеленський зустрівся із угорською громадою та воїнами ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський побував на зустрічі у Береговому, що на Закарпатті, із представниками угорської громади та українськими воїнами. За словами президента, "усі громадяни України — і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші національні спільноти" захищають країну та допомагають ЗСУ.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Зеленський на зустрічі в Береговому
"Дякую нашим захисникам і захисницям! Дякую угорській громаді та всьому Закарпаттю за поважне й дбайливе ставлення до переселенців, за те, що ви так приймали всіх наших людей!" — зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що зараз активно працюють над Українською доктриною — документом, який визначить головні напрямки змін в Україні.
"Це і є повоєнна трансформація. Українська доктрина охоплюватиме абсолютно кожну сферу життя держави, кожен пріоритет українського суспільства", — зазначив Зеленський.
Український лідер підкреслив, що російський агресор є загрозою всім, хто "цінує свободу, спокій і розвиток".
"Його система принесла неволю та страждання народам цієї частини Європи: і українцям, і угорцям, і полякам, і чехам, усім іншим. Цього разу перемога України врятує абсолютно всіх у Європі завдяки міцності наших героїв", — додав президент.
Зеленський також підкреслив, що подібна зустріч із представниками угорської громади України відбувається вперше.
Також президент нагородив присутніх на зустрічі військовослужбовців орденами "За мужність" IIІ ступеня та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
Нагадаємо, що вчора, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував нове вечірнє звернення, в якому розповів про події вчора, 2 серпня. За його словами, це був довгий та насичений день.