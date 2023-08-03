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На Закарпатті Зеленський зустрівся із угорською громадою та воїнами ЗСУ

3 серпня 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Закарпатті Зеленський зустрівся із угорською громадою та воїнами ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський виступає під час зустрічі на Закарпатті. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський побував на зустрічі у Береговому, що на Закарпатті, із представниками угорської громади та українськими воїнами. За словами президента, "усі громадяни України — і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші національні спільноти" захищають країну та допомагають ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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"Дякую нашим захисникам і захисницям! Дякую угорській громаді та всьому Закарпаттю за поважне й дбайливе ставлення до переселенців, за те, що ви так приймали всіх наших людей!" — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський разом із українськими захисниками. Фото: president.gov.ua

Президент нагадав, що зараз активно працюють над Українською доктриною — документом, який визначить головні напрямки змін в Україні.

"Це і є повоєнна трансформація. Українська доктрина охоплюватиме абсолютно кожну сферу життя держави, кожен пріоритет українського суспільства", — зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на Закарпатті. Фото: president.gov.ua

Український лідер підкреслив, що російський агресор є загрозою всім, хто "цінує свободу, спокій і розвиток". 

"Його система принесла неволю та страждання народам цієї частини Європи: і українцям, і угорцям, і полякам, і чехам, усім іншим. Цього разу перемога України врятує абсолютно всіх у Європі завдяки міцності наших героїв", — додав президент.

Зеленський також підкреслив, що подібна зустріч із представниками угорської громади України відбувається вперше.

Зустріч із представниками угорської громади та воїнами ЗСУ на Закарпатті. Фото: president.gov.ua

Також президент нагородив присутніх на зустрічі військовослужбовців орденами "За мужність" IIІ ступеня та медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

Володимир Зеленський нагороджує українського захисника. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що вчора, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував нове вечірнє звернення, в якому розповів про події вчора, 2 серпня. За його словами, це був довгий та насичений день.

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