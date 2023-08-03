В Закарпатье Зеленский встретился с венгерской общиной и воинами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на встрече в Береговом на Закарпатье с представителями венгерской общины и украинскими воинами. По словам президента, "все граждане Украины — и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие национальные сообщества" защищают страну и помогают ВСУ.
Об этом сообщает Офис Президента.
Зеленский на встрече в Береговом
"Благодарю наших защитников и защитниц! Спасибо венгерской общине и всему Закарпатью за уважительное и бережное отношение к переселенцам, за то, что вы так принимали всех наших людей!" — отметил Зеленский.
Президент напомнил, что сейчас активно работают над Украинской доктриной — документом, который определит главные направления изменений в Украине.
"Это и есть послевоенная трансформация. Украинская доктрина будет охватывать абсолютно каждую сферу жизни государства, каждый приоритет украинского общества", — отметил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что российский агрессор представляет угрозу всем, кто "ценит свободу, спокойствие и развитие".
"Его система принесла неволю и страдания народам этой части Европы: и украинцам, и венграм, и полякам, и чехам, всем остальным. В этот раз победа Украины спасет абсолютно всех в Европе благодаря крепости наших героев", — добавил президент.
Зеленский также подчеркнул, что подобная встреча с представителями венгерской общины Украины проходит впервые.
Также президент наградил присутствующих на встрече военнослужащих орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Напомним, что вчера, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее обращение, в котором рассказал о событиях вчера, 2 августа. По его словам, это был длинный и насыщенный день.