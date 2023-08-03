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В Закарпатье Зеленский встретился с венгерской общиной и воинами ВСУ

3 августа 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Закарпатье Зеленский встретился с венгерской общиной и воинами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время встречи в Закарпатье. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на встрече в Береговом на Закарпатье с представителями венгерской общины и украинскими воинами. По словам президента, "все граждане Украины — и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие национальные сообщества" защищают страну и помогают ВСУ.

Об этом сообщает Офис Президента.

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"Благодарю наших защитников и защитниц! Спасибо венгерской общине и всему Закарпатью за уважительное и бережное отношение к переселенцам, за то, что вы так принимали всех наших людей!" — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский вместе с украинскими защитниками. Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что сейчас активно работают над Украинской доктриной — документом, который определит главные направления изменений в Украине.

"Это и есть послевоенная трансформация. Украинская доктрина будет охватывать абсолютно каждую сферу жизни государства, каждый приоритет украинского общества", — отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Закарпатье. Фото: president.gov.ua

Украинский лидер подчеркнул, что российский агрессор представляет угрозу всем, кто "ценит свободу, спокойствие и развитие".

"Его система принесла неволю и страдания народам этой части Европы: и украинцам, и венграм, и полякам, и чехам, всем остальным. В этот раз победа Украины спасет абсолютно всех в Европе благодаря крепости наших героев", — добавил президент.

Зеленский также подчеркнул, что подобная встреча с представителями венгерской общины Украины проходит впервые.

Встреча с представителями венгерской общины и воинами ВСУ в Закарпатье. Фото: president.gov.ua

Также президент наградил присутствующих на встрече военнослужащих орденами "За мужество" III степени и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Владимир Зеленский награждает украинского защитника. Фото: president.gov.ua

Напомним, что вчера, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее обращение, в котором рассказал о событиях вчера, 2 августа. По его словам, это был длинный и насыщенный день.

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