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Зеленський розповів, коли розпочнеться навчання пілотів на F-16

2 серпня 2023 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, коли розпочнеться навчання пілотів на F-16
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже цього місяця розпочнеться тренування пілотів на винищувачах F-16.

Про це Володимир Зеленський повідомив на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

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"Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів", — сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що зараз потрібно працювати на сто відсотків із країнами, які мають літаки F-16 і які зможуть передати їх країні після навчання пілотів. За його словами, це потужне та складне завдання. 

"Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ країни. За його словами, це була особлива зустріч.

Також ми писали, що, cудячи з підсумків саміту НАТО у Вільнюсі, поставки винищувачів F-16 плануються на кінець 2023 року або на початок 2024-го. Або ж, за оцінками міністра закордонних справ Дмитра Кулеба і партнерів зі США, до кінця першого кварталу наступного року.

Додамо, українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.

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