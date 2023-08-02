Зеленський розповів, коли розпочнеться навчання пілотів на F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже цього місяця розпочнеться тренування пілотів на винищувачах F-16.

Про це Володимир Зеленський повідомив на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

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"Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів", — сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що зараз потрібно працювати на сто відсотків із країнами, які мають літаки F-16 і які зможуть передати їх країні після навчання пілотів. За його словами, це потужне та складне завдання.

"Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ країни. За його словами, це була особлива зустріч.

Також ми писали, що, cудячи з підсумків саміту НАТО у Вільнюсі, поставки винищувачів F-16 плануються на кінець 2023 року або на початок 2024-го. Або ж, за оцінками міністра закордонних справ Дмитра Кулеба і партнерів зі США, до кінця першого кварталу наступного року.

Додамо, українським військовим потрібно близько 48 одиниць винищувачів F-16. Цього вистачить для звільнення тимчасово окупованих територій.