На захваченных территориях оккупанты принудительно мобилизуют непригодных мужчин
У россиян все большие проблемы с восстановлением боеспособности подразделений. Так, во временно оккупированной Горловке Донецкой области кафиры планируют очередную волну мобилизации местных жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
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Что известно
Как отметили в Центре, в Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии России, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф для прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии) на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.
"Вместе с тем кафиры в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности. Планируется мобилизовать около 500 человек из тех категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.
Также в Центре национального сопротивления обратились к принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий.
"У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться за контактными номерами телефона по горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - отметили в Центре.
Напомним, на оккупированной Луганской области срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения . В следующем году их могут отправить воевать против Украины.
Добавим, в конце февраля украинская разведка обнародовала документ, свидетельствующий о том, что Россия готовится к массовой мобилизации студентов .
Для мобилизации студентов во вражескую армию создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.