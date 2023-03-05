Мобілізація підлітків на окупованих територіях: в "ЛНР" ставлять неповнолітніх на облік

До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР"

На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження. Наступного року їх можуть відправити воювати проти України.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Мобілізація неповнолітніх в "ЛНР"

Як розповіли в ОВА, відповідні комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють. Без паспорта рф обмежено пересування регіоном, у Новопскові та Білокуракиному вчинили чергові обшуки населення.

"До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР". Тобто тих, кого вже наступного року можна буде кинути на фронт замість кадрової російської армії", — йдеться у повідоменні.

Окрім того, окупанти також продовжують вручати повістки громадянам старшого віку, які не перебувають, але зобов'язані бути на військовому обліку. Посилюють розшукові заходи осіб, які ухиляються від призову. На підставі запитів з окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову.

"Віднедавна із п’яти до одного року зменшено мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між громадянином іншої держави та мо рф", — додали у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці лютого українська розвідка оприлюднила документ, який свідчить про те, що росія готується до масової мобілізації студентів.

Для мобілізації студентів до ворожої армії створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Додамо, раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.