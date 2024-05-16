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На Запоріжжі лунали вибухи — окупанти завдали 260 ударів по області, є поранені

16 травня 2024 07:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Запоріжжі лунали вибухи — окупанти завдали 260 ударів по області, є поранені
Наслідки російського удару. Ілюстративне фото: ЗОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом середи, 15 травня, завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону та Запорізька ОВА.

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"Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району", — сказав він.

За словами Федорова, протягом доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області — під вогнем знаходилися сім населених пунктів.

Так, ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську. Водночас росіяни запустили 121 БпЛА різної модифікації по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.  

Також окупанти 11 разів накрили з РСЗВ Малу Токмачку та Роботине. А по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки — завдали 126 артилерійських обстрілів.

Голова ОВА уточнив, що мешканці області п'ять разів повідомляли про руйнування житла.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, що 8 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, зокрема, й по Запорізькій області із різного озброєння. 

Також ми писали, що в ніч на 16 травня російські війська завдавали ударів по Харкову. У місті лунали вибухи.

Запорізька область
обстріли
окупанти
Іван Федоров
ракети
війна в Україні

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