На Запорожье раздавались взрывы — оккупанты нанесли 260 ударов по области, есть раненые

Последствия российского удара. Иллюстративное фото: ЗОВА

Российские захватчики в течение среды, 15 мая, нанесли 260 ударов по Запорожской области. В Васильевском районе были ранены двое мужчин и женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона и Запорожская ОВА.

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Обстрелы Запорожья 15 мая

"Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки по Васильевскому району", — сказал он.

По словам Федорова, за сутки оккупанты 260 раз ударили по Запорожской области — под огнем находились семь населенных пунктов.

Так, враг нанес авиационных ударов по Малой Токмачке и Степногорску. В то же время россияне запустили 121 БпЛА разной модификации по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Также оккупанты 11 раз накрыли из РСЗО Малую Токмачку и Работино. А по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки нанесли 126 артиллерийских обстрелов.

Глава ОВА уточнил, что жители области пять раз сообщали о разрушении жилья.

Скриншот сообщения Федорова

Напомним, что 8 мая оккупанты нанесли массированный удар по Украине, в том числе и по Запорожской области из различного вооружения.

Также мы писали, что в ночь на четверг, 16 мая, российские войска наносили удары по Харькову. В городе раздавались взрывы.