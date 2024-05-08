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Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки

8 травня 2024 11:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники завдали масованого удару по Україні 8 травня. Під прицілом, зокрема, опинилося й Запоріжжя. Ворожий обстріл завдав пошкоджень цивільній та критичній інфраструктурі міста.

У МВС розповіли та показали наслідки російського удару. 

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Наслідки обстрілів Запоріжжя 8 травня 

Зазначається, що російська атака пошкодила пожежно-рятувальну частину, службові приміщення і фасад будівлі. Крім того, під удар потрапили об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, гаражний кооператив, один з парків міста та міський транспорт.

На щастя, минулося без загиблих та травмованих.

Обстріл Запоріжжя 8 травня
Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
Обстріл України 8 травня
Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

 

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. 

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Також показали наслідки обстрілів на Київщині. 

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей. 

війна
росіяни
Запоріжжя
Запорізька область
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війна в Україні

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