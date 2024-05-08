Окупанти обстріляли Запоріжжя — у МВС розповіли про наслідки

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські загарбники завдали масованого удару по Україні 8 травня. Під прицілом, зокрема, опинилося й Запоріжжя. Ворожий обстріл завдав пошкоджень цивільній та критичній інфраструктурі міста.

У МВС розповіли та показали наслідки російського удару.

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Зазначається, що російська атака пошкодила пожежно-рятувальну частину, службові приміщення і фасад будівлі. Крім того, під удар потрапили об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, гаражний кооператив, один з парків міста та міський транспорт.

На щастя, минулося без загиблих та травмованих.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Також показали наслідки обстрілів на Київщині.

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.