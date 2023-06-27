На Запоріжжі окупанти масово перекидають війська з тилу на фронт
У Запорізькій області російські окупанти перекидають рядовий склад своїх підрозділів із тилових міст і сіл на фронт. Через це майже зникли перевірки на блокпостах.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Окупанти посилюють фронт
За інформацією місцевих жителів, у населених пунктах під Мелітополем Запорізької області активізувалися російські окупанти.
З тилових місць дислокації їх почали перекидати на фронт, де відбувається контрнаступ ЗСУ.
Зокрема, помітно зменшилася кількість російських військових у Михайлівці.
Мешканці цього селища зазначили, що в останні дні на території населеного пункту помічені лише офіцери — увесь рядовий склад окупантів зник.
Також стало менше російських окупантів на блокпостах, через що зменшилися чи взагалі зникли перевірки.
Зброя — на городах
Разом з тим, російські окупанти у тій же Михайлівці встановлюють свою військову техніку посеред населеного пункту.
Зокрема, прямо на городах у тій частині селища, яка розташована ближче до фронту.
Нагадаємо, що окупаційна "влада" Запорізької області оголосила про "ліквідацію двох терористів" в Бердянську. Один з них — підліток на ім'я Тигран Оганесян.