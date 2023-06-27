В Запорожской области оккупанты массово перебрасывают войска с тыла на фронт
В Запорожской области российские оккупанты перебрасывают рядовой состав своих подразделений из тыловых городов и сел на фронт. Из-за этого почти исчезли проверки на блокпостах.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Оккупанты усиливают фронт
По информации местных жителей, в населенных пунктах под Мелитополем Запорожской области активизировались российские оккупанты.
С тыловых мест дислокации их начали перебрасывать на фронт, где проходит контрнаступление ВСУ.
В частности заметно уменьшилось количество российских военных в Михайловке.
Жители этого поселка отметили, что в последние дни на территории населенного пункта замечены только офицеры — весь рядовой состав окупантов исчез.
Также стало меньше российских окупантов на блокпостах, из-за чего уменьшились или вообще исчезли проверки.
Оружие - на огородах
Вместе с тем, российские оккупанты в той же Михайловке устанавливают свою военную технику посреди населенного пункта.
В частности, прямо на огородах в той части поселка, расположенной ближе к фронту.
Напомним, что оккупационные "власти" Запорожской области объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них – подросток по имени Тигран Оганесян.