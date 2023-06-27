В Запорожской области оккупанты массово перебрасывают войска с тыла на фронт

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

В Запорожской области российские оккупанты перебрасывают рядовой состав своих подразделений из тыловых городов и сел на фронт. Из-за этого почти исчезли проверки на блокпостах.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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По информации местных жителей, в населенных пунктах под Мелитополем Запорожской области активизировались российские оккупанты.

С тыловых мест дислокации их начали перебрасывать на фронт, где проходит контрнаступление ВСУ.

В частности заметно уменьшилось количество российских военных в Михайловке.

Жители этого поселка отметили, что в последние дни на территории населенного пункта замечены только офицеры — весь рядовой состав окупантов исчез.

Также стало меньше российских окупантов на блокпостах, из-за чего уменьшились или вообще исчезли проверки.

Оккупанты активизировались в тылу в Запорожской области

Оружие - на огородах

Вместе с тем, российские оккупанты в той же Михайловке устанавливают свою военную технику посреди населенного пункта.

В частности, прямо на огородах в той части поселка, расположенной ближе к фронту.

Напомним, что оккупационные "власти" Запорожской области объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них – подросток по имени Тигран Оганесян.