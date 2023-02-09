Генштаб ВСУ рассказал про мобильные крематории оккупантов в Запорожской области

Мобильный крематорий

Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. При этом местные жители жалуются на трупный запах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Мобильный крематорий

"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", — говорится в сообщении.

Атака ВСУ

В Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили три БпЛА противника: два типа "Орлан-10" и один — "Орион". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления противника, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где защитники проходят обучение на танках Challenger. В частности, Президент вручил военным ордена и медали.

Также сообщалось, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.