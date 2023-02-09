Генштаб ВСУ рассказал про мобильные крематории оккупантов в Запорожской области

В Запорожской области оккупанты оборудовали мобильный крематорий: люди жалуются на трупный запах
Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. При этом местные жители жалуются на трупный запах.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Мобильный крематорий
"Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", — говорится в сообщении.
Атака ВСУ
В Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
"Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили три БпЛА противника: два типа "Орлан-10" и один — "Орион". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления противника, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где защитники проходят обучение на танках Challenger. В частности, Президент вручил военным ордена и медали.
Также сообщалось, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.