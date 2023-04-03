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На Запоріжжі окупанти тероризують учителів: Генштаб повідомив деталі

3 квітня 2023 07:19
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Окупанти у Мелітополі
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Російські окупаційні війська примушують працівники навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні з театру воєнних дій Генеральний штаб Збройних сил України.

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Паспортизація українців

Російські окупанти продовжують примушувати українців, які проживають на окупованих територіях, отримувати паспорти країни-агресора.

Такі випадки зафіксовані, зокрема, у окупованій частині Запорізької області.

Ультиматум освітянам

Так, у Мелітополі окупаційна "адміністрація" змушує усіх учителів тамтешніх шкіл отримати російські паспорти.

До 1 червня поточного року від освітян Мелітополя вимагається написати відмову від українського громадянства і отримати російське.

Нагадаємо, що це не перший репресивний захід на окупованому Запоріжжі. Так, кілька днів тому Генштаб повідомляв, що загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російського паспорта, на блокпостах міста Токмак. Окупанти проводять обшуки транспортних засобів та загрожують громадянам України забороною в'їзду до міста.

Фото: "Слово і діло"

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