Окупанти продовжують примусову паспортизацію на Запоріжжі, — Генштаб

Окупанти проводять паспортизацію

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони обмежують пересування громадян України, які не отримали російського паспорта, на блокпостах міста Токмак. Окупанти проводять обшуки транспортних засобів та загрожують громадянам України забороною в'їзду до міста.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Представники ФСБ також загрожують місцевим жителям втратою роботи та проблемами із працевлаштуванням без російського паспорта.

Ця практика порушує міжнародне право і є однією з багатьох форм примусу населення тимчасово окупованих територій для отримання російського громадянства. Такі дії порушують права та свободи громадян України та створюють додаткові незручності для людей, які живуть в окупованих районах.

Ця ситуація ставить під загрозу не лише права та свободи громадян України, а й загрожує економічній стабільності на окупованих територіях. Обмеження свободи пересування та загрози втрати роботи можуть призвести до того, що люди будуть змушені залишити свої будинки та шукати кращі умови життя в інших регіонах України або за її межами.

Тому настійно необхідно вжити заходів для захисту прав та свобод громадян України на тимчасово окупованих територіях. Міжнародна спільнота має чинити тиск на росію, щоб вона припинила порушувати міжнародне право та поважала права та свободи громадян України. Також необхідно продовжувати забезпечувати гуманітарну допомогу та підтримку мешканцям тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області продовжує чинити опір примусовій паспортизації. Щоб змусити українців брати російський паспорт, окупанти погрожують фізичною розправою людям.