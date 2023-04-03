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В Запорожской области оккупанты терроризируют учителей: Генштаб сообщил детали

3 апреля 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты в Мелитополе
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска принуждают работники учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке из театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Паспортизация украинцев

Российские оккупанты продолжают принуждать украинцев, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта страны-агрессора.

Такие случаи зафиксированы, в частности, в оккупированной части Запорожской области.

Ультиматум педагогам

Так, в Мелитополе оккупационная "администрация" заставляет всех учителей тамошних школ получить российские паспорта.

До 1 июня текущего года от педагогов Мелитополя требуется написать отказ от украинского гражданства и получить российское.

Напомним, что это не первая репрессивная мера на оккупированном Запорожье. Так, несколько дней назад Генштаб сообщал, что захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российский паспорт, на блокпостах города Токмак. Оккупанты проводят обыски транспортных средств и угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

Фото: "Слово и дело"

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