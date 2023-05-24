На Запоріжжі окупанти вивезли чотири вантажівки трупів своїх військових
Поблизу села Воскресенка на Запоріжжі окупанти вивезли чотири "Урали" своїх загиблих військових і скинули їх в яму. Українська артилерія та розвідка блискуче виконали свою роботу.
Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
Як ЗСУ нищать окупантів
"Точність української розвідки плюс влучність артилерії ЗСУ дорівнює мінус чотири ворожі військові бази та плюс одна братська могила ворога", — розповів Федоров.
Він додав, що лише за декілька останніх днів на Запорізькому напрямку сили окупантів "послабшали на очах".
Мер Мелітополя розповів, що 19 травня українські війська "відпрацювали" по ангару з ворожим угрупуванням в селі Роздол біля Василівки, а вже на вихідних надто гаряче було у лазні та коло їдальні окупантів в селі Іванівка Василівського району.
А після пекельних вихідних в окупантів пекельно розпочався тиждень вже біля Полог. Там ЗСУ знешкодили ворожу базу, з якої окупанти обстрілювали Гуляйполе
"А сьогодні відмінусовано ворожий склад БК у селі Курошани під Токмаком", — додав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що окупанти активно готуються до оборони поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району. Загарбники стягують туди важку артилерію та риють окопи.