На Запоріжжі окупанти вивезли чотири вантажівки трупів своїх військових

Російські окупанти біля своїх вантажівок. Фото: росЗМІ

Поблизу села Воскресенка на Запоріжжі окупанти вивезли чотири "Урали" своїх загиблих військових і скинули їх в яму. Українська артилерія та розвідка блискуче виконали свою роботу.

Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Точність української розвідки плюс влучність артилерії ЗСУ дорівнює мінус чотири ворожі військові бази та плюс одна братська могила ворога", — розповів Федоров.

Він додав, що лише за декілька останніх днів на Запорізькому напрямку сили окупантів "послабшали на очах".

Мер Мелітополя розповів, що 19 травня українські війська "відпрацювали" по ангару з ворожим угрупуванням в селі Роздол біля Василівки, а вже на вихідних надто гаряче було у лазні та коло їдальні окупантів в селі Іванівка Василівського району.

А після пекельних вихідних в окупантів пекельно розпочався тиждень вже біля Полог. Там ЗСУ знешкодили ворожу базу, з якої окупанти обстрілювали Гуляйполе

"А сьогодні відмінусовано ворожий склад БК у селі Курошани під Токмаком", — додав Федоров.

Місця окупантів, які вразили ЗСУ. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров розповів, що окупанти активно готуються до оборони поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району. Загарбники стягують туди важку артилерію та риють окопи.