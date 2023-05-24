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Окупанти готуються до оборони поблизу Мелітополя, — Федоров

24 травня 2023 17:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти готуються до оборони поблизу Мелітополя, — Федоров
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти активно готуються до оборони поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району. Загарбники стягують туди важку артилерію та риють окопи.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Що за паніка, окупанти? Наче щось побачили. Рашисти активізувалися поблизу поки що окупованого села Семенівка Мелітопольського району — вздовж лінії оборони Вотан часів Другої світової війни", — повідомив Федоров. 

Він також розповів, що окупаційні війська декілька тижнів тому нарили там багато окопів, а впродовж дня, 24 травня, стягують туди важку артилерію, включаючи самохідну гармату "Гіацинт".

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Розташування села Семенівка на мапі. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти так бояться майбутнього наступу ЗСУ, що будують лінії оборони з води. Загарбники замінували величезну кількість полів на десятки кілометрів неподалік Мелітополя і затоплюють їх.

Додамо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.

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