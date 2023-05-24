Окупанти готуються до оборони поблизу Мелітополя, — Федоров
Окупанти активно готуються до оборони поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району. Загарбники стягують туди важку артилерію та риють окопи.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Чого бояться окупанти
"Що за паніка, окупанти? Наче щось побачили. Рашисти активізувалися поблизу поки що окупованого села Семенівка Мелітопольського району — вздовж лінії оборони Вотан часів Другої світової війни", — повідомив Федоров.
Він також розповів, що окупаційні війська декілька тижнів тому нарили там багато окопів, а впродовж дня, 24 травня, стягують туди важку артилерію, включаючи самохідну гармату "Гіацинт".
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти так бояться майбутнього наступу ЗСУ, що будують лінії оборони з води. Загарбники замінували величезну кількість полів на десятки кілометрів неподалік Мелітополя і затоплюють їх.
Додамо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.