В Запорожской области оккупанты вывезли четыре грузовика трупов своих военных

Российские оккупанты возле своих грузовиков. Фото: росСМИ

Вблизи села Воскресенка на Запорожье оккупанты вывезли четыре "Урала" своих погибших военных и сбросили их в яму. Украинская артиллерия и разведка блестяще проделали свою работу.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Точность украинской разведки плюс точность артиллерии ВСУ равна минус четыре вражеских военных баз и плюс одна братская могила врага", — рассказал Федоров.

Он добавил, что всего за несколько последних дней на Запорожском направлении силы оккупантов "ослабели на глазах".

Мэр Мелитополя рассказал, что 19 мая украинские войска "отработали" по ангару с вражеской группировкой в селе Роздол возле Васильевки, а уже на выходных слишком горячо было в бане и у столовой оккупантов в селе Ивановка Васильевского района.

А после адских выходных в оккупантов адски началась неделя уже возле Полог. Там ВСУ обезвредили вражескую базу, из которой оккупанты обстреливали Гуляйполе.

"А сегодня отменен вражеский состав БК в селе Курошаны под Токмаком", — добавил Федоров.

Места окупантов, которые поразили ВСУ. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что оккупанты активно готовятся к обороне вблизи временно оккупированного села Семеновка Мелитопольского района. Захватчики стягивают туда тяжелую артиллерию и роют окопы.