В Запорожской области оккупанты вывезли четыре грузовика трупов своих военных
Вблизи села Воскресенка на Запорожье оккупанты вывезли четыре "Урала" своих погибших военных и сбросили их в яму. Украинская артиллерия и разведка блестяще проделали свою работу.
Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Как ВСУ уничтожают оккупантов
"Точность украинской разведки плюс точность артиллерии ВСУ равна минус четыре вражеских военных баз и плюс одна братская могила врага", — рассказал Федоров.
Он добавил, что всего за несколько последних дней на Запорожском направлении силы оккупантов "ослабели на глазах".
Мэр Мелитополя рассказал, что 19 мая украинские войска "отработали" по ангару с вражеской группировкой в селе Роздол возле Васильевки, а уже на выходных слишком горячо было в бане и у столовой оккупантов в селе Ивановка Васильевского района.
А после адских выходных в оккупантов адски началась неделя уже возле Полог. Там ВСУ обезвредили вражескую базу, из которой оккупанты обстреливали Гуляйполе.
"А сегодня отменен вражеский состав БК в селе Курошаны под Токмаком", — добавил Федоров.
Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что оккупанты активно готовятся к обороне вблизи временно оккупированного села Семеновка Мелитопольского района. Захватчики стягивают туда тяжелую артиллерию и роют окопы.