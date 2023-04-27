Росіяни змінюють населення на окупованих територіях, це етнічні чистки, — ISW

Депортація українців з українських територій. Фото: росЗМІ

Російські окупанти зумисне депортують українців до Росії, завозячи на їхнє місце своїх співгромадян. Цей процес є рівнозначним етнічній чистці і може вважатися ознакою геноциду.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У Інституті нагадали слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що Росія проводить активне переселення своїх громадян із найбідніших і найдепресивніших районів країни на окуповані території України.

У ISW зазначили, що схожі випадки фіксувалися у різних окупованих регіонах, зокрема, на Херсонщині.

Навіщо це Кремлю

За версією аналітиків Інституту, російська влада зумисно перевозить на знелюднені окуповані території своїх громадян, щоб полегшити їх соціальну, адміністративну, політичну та економічну інтеграцію до складу Росії.

Разом з тим, це має ускладнити реінтеграцію цих районів до України після деокупації.

Подібні дії є рівнозначними навмисній етнічній чистці і є явним порушенням Женевської конвенції, де йдеться про попередження злочину геноциду.

Нагадаємо, що депортованих українських дітей утримують у 70-ти таборах на території Росії.