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В Запорожской области оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов

5 мая 2023 18:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожской области оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил "частичную эвакуацию" жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Балицкий добавил себе еще одно преступление — собирается депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов", — отметил Федоров.

В своем сообщении коллаборант объяснил такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усугубил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".

"В связи с этим мной принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, стариков, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", — заявил Балицкий.

Гауляйтер хочет эвакуировать людей из таких населенных пунктов:

  • Тимошевка;
  • Смирново;
  • Тарасовка;
  • Орлянское;
  • Молочанск;
  • Куйбышево;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Малая Белозерка;
  • Васильевка;
  • Большая Белозерка;
  • Днепрорудное;
  • Михайловка;
  • Каменка-Днепровская;
  • Энергодар;
  • Роды;
  • Конские Раздоры;
  • Разовка.
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Карта размещения прифронтовых населенных пунктов, откуда хотят "эвакуировать" украинцев. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, недавно в ISW рассказали, что российские оккупанты умышленно депортируют украинцев в Россию, завозя на их место своих сограждан. Этот процесс равнозначен этнической чистке и может считаться признаком геноцида.

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