В Запорожской области оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил "частичную эвакуацию" жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

"Эвакуация" людей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья

"Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Балицкий добавил себе еще одно преступление — собирается депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов", — отметил Федоров.

В своем сообщении коллаборант объяснил такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усугубил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".

"В связи с этим мной принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, стариков, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", — заявил Балицкий.

Гауляйтер хочет эвакуировать людей из таких населенных пунктов:

Тимошевка;

Смирново;

Тарасовка;

Орлянское;

Молочанск;

Куйбышево;

Пришиб;

Токмак;

Малая Белозерка;

Васильевка;

Большая Белозерка;

Днепрорудное;

Михайловка;

Каменка-Днепровская;

Энергодар;

Роды;

Конские Раздоры;

Разовка.

Карта размещения прифронтовых населенных пунктов, откуда хотят "эвакуировать" украинцев. Фото: Иван Федоров/Telegram

Напомним, недавно в ISW рассказали, что российские оккупанты умышленно депортируют украинцев в Россию, завозя на их место своих сограждан. Этот процесс равнозначен этнической чистке и может считаться признаком геноцида.