В Запорожской области оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов
В пятницу, 5 мая, гауляйтер Евгений Балицкий объявил "частичную эвакуацию" жителей из 18 оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Эвакуация" людей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья
"Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Балицкий добавил себе еще одно преступление — собирается депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов", — отметил Федоров.
В своем сообщении коллаборант объяснил такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усугубил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".
"В связи с этим мной принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, стариков, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", — заявил Балицкий.
Гауляйтер хочет эвакуировать людей из таких населенных пунктов:
- Тимошевка;
- Смирново;
- Тарасовка;
- Орлянское;
- Молочанск;
- Куйбышево;
- Пришиб;
- Токмак;
- Малая Белозерка;
- Васильевка;
- Большая Белозерка;
- Днепрорудное;
- Михайловка;
- Каменка-Днепровская;
- Энергодар;
- Роды;
- Конские Раздоры;
- Разовка.
Напомним, недавно в ISW рассказали, что российские оккупанты умышленно депортируют украинцев в Россию, завозя на их место своих сограждан. Этот процесс равнозначен этнической чистке и может считаться признаком геноцида.