На Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
21 серпня 2023 16:38
Вибухи у Запорізькій області. Ілюстративне фото: google.com
У Запорізькому районі місцеві жителі повідомляють про вибухи. За їхніми словами, було гучно.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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Наразі повітряна тривога оголошена лише в Запорізькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік.