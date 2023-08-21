На Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Вибухи у Запорізькій області. Ілюстративне фото: google.com

У Запорізькому районі місцеві жителі повідомляють про вибухи. За їхніми словами, було гучно.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Скриншот допису

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога оголошена лише в Запорізькій та Луганській областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік.