В Запорожской области раздались взрывы: что известно

Взрывы в Запорожской области. Илюстративное фото: google.com

В Запорожском районе местные жители сообщают о взрывах. По их словам, было громко.

Об этом пишут местные СМИ.

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Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Запорожской и Луганской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, в субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе, что в Запорожской области. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.