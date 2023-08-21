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В Запорожской области раздались взрывы: что известно

21 августа 2023 16:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожской области раздались взрывы: что известно
Взрывы в Запорожской области. Илюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожском районе местные жители сообщают о взрывах. По их словам, было громко.

Об этом пишут местные СМИ.

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Скриншот сообщения

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена только в Запорожской и Луганской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, в субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе, что в Запорожской области. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.

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