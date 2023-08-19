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Окупанти обстріляли Гуляйполе: є загиблі та поранені

19 серпня 2023 20:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли Гуляйполе: є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Гуляйполя. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 19 серпня, окупанти вкотре обстріляли Гуляйполе, що на Запоріжжі. У результаті атаки загинула літня жінка та травмувався літній чоловік. 

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Як відомо, внаслідок звірських обстрілів росіян загинула літня жінка та травмувався літній чоловік.  Постраждалого евакуювали з місця події та доставили до лікарні. 

"На одній із адрес сталося руйнування житлового будинку без послідуючого горіння. В іншому домоволодінні загорілася будівля. Надзвичайники оперативно приборкали полум’я", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби. 

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