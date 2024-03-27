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На Запоріжжі пролунало майже 400 вибухів за добу — які наслідки

27 березня 2024 08:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Запоріжжі пролунало майже 400 вибухів за добу — які наслідки
Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти упродовж останньої доби завдали 386 ударів з різного типу озброєння по семи населених пунктах Запорізької області. Після ворожих атак в регіоні є значні руйнування. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram в середу, 27 березня. 

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Федоров розповів, що по Малинівці загарбники завдали авіаудару. Ще 46 безпілотниками вони атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. П'ять РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному. 

Крім того, 334 артудари окупанти завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового.

"Надійшло 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — додав очільник ОВА. 

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Скриншот допису Івана Федорова в Telegram

Нагадаємо, у Харкові 26 березня пролунали вибухи. Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, влучання було у Шевченківському районі Харкова.

Крім того, окупанти не перестають тероризувати Сумську область. Порівняно з минулим роком, обстріли регіону зросли втричі. 

Запорізька область
обстріли
Іван Федоров
інфраструктура
війна в Україні

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