Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Запорожье прозвучало почти 400 взрывов за сутки — какие последствия arrow

На Запорожье прозвучало почти 400 взрывов за сутки — какие последствия

27 марта 2024 08:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Запорожье прозвучало почти 400 взрывов за сутки — какие последствия
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты на протяжении последних суток нанесли 386 ударов из разного типа вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. После вражеских атак в регионе есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 27 марта.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области за сутки

Федоров рассказал, что по Малиновке захватчики нанесли авиаудар. Еще 46 беспилотниками они атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. Пять РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Работино.

Кроме того, 334 артудара оккупанты нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового.

"Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — добавил глава ОВА.

null
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, в Харькове 26 марта раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города. По предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.

Кроме того, оккупанты не перестают терроризировать Сумскую область. По сравнению с прошлым годом обстрелы региона выросли в три раза.

Запорожская область
обстрелы
Иван Федоров
инфраструктура
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом