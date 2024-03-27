На Запорожье прозвучало почти 400 взрывов за сутки — какие последствия
Российские оккупанты на протяжении последних суток нанесли 386 ударов из разного типа вооружения по семи населенным пунктам Запорожской области. После вражеских атак в регионе есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 27 марта.
Обстрелы Запорожской области за сутки
Федоров рассказал, что по Малиновке захватчики нанесли авиаудар. Еще 46 беспилотниками они атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. Пять РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Работино.
Кроме того, 334 артудара оккупанты нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового.
"Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — добавил глава ОВА.
Напомним, в Харькове 26 марта раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города. По предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.
Кроме того, оккупанты не перестают терроризировать Сумскую область. По сравнению с прошлым годом обстрелы региона выросли в три раза.
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