На Запоріжжі українські піхотинці просунулися до позицій попри перешкоди росіян, — ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українські піхотинці просунулися вперед за протитанковими ровами та попри перешкоди "зуби дракона", які росіяни підготували перед контрнаступом ЗСУ. Українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одному російському оборонному шарі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилаючись на геолокаційні кадри з фронту, опубліковані 4 вересня, аналітики розповідають, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на схід від російських протитанкових ровів і перешкод із "зубами дракона", які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Окрім того, в ISW розповідають, що українська легка піхота також просунулася далі глиб підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка йде на північний захід до Вербового. Також українські війська підійшли до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

"ЗСУ розширюють пролом, який вони вже зробили в одному російському оборонному шарі, і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цього шару. Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не пробитого російського оборонного шару, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, атакуючи піхотою та обстрілюючи важку артилерію по російських позиціях далі та на південь від цього шару", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще вчора, 4 вересня, аналітики ISW розповіли, що українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.