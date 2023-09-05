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На Запорожье украинские пехотинцы продвинулись к позициям, несмотря на препятствия россиян, — ISW

5 сентября 2023 07:19
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На Запорожье украинские пехотинцы продвинулись к позициям, несмотря на препятствия россиян, — ISW
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские пехотинцы продвинулись вперед за противотанковыми ровами, несмотря на препятствия "зубы дракона", которые россияне подготовили перед контрнаступлением ВСУ. Украинские силы расширяют брешь, которую они уже сделали в одном российском оборонном слое.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) .

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Ссылаясь на геолокационные кадры с фронта, опубликованные 4 сентября, аналитики рассказывают, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным к востоку от российских противотанковых рвов и препятствий с "зубами дракона", которые являются частью трехуровневой обороны к западу от Вербового (18 км на юго-восточнее Орехова).

Кроме того, в ISW рассказывают, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше глубоких подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, которая идет на северо-запад в Вербовое. Также украинские войска подошли к российским оборонным позициям между Роботиным (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

"ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном российском оборонном слое, и, как сообщается, опрокидывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого слоя. Похоже, что украинские силы преуспевают в непосредственной близости от еще не пробитого российского оборонного слоя, который тянется к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, атакуя пехотой и обстреливая тяжелую артиллерию по российским позициям дальше и к югу от этого слоя", — говорится в сообщении.

Напомним, еще вчера, 4 сентября, аналитики ISW рассказали, что украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для сил обороны Украины.

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