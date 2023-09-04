Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові просунулися на заході Запорізької області, — ISW arrow

Українські військові просунулися на заході Запорізької області, — ISW

4 вересня 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові просунулися на заході Запорізької області, — ISW
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ

Аналітики акцентували, що нещодавно командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командує українським угрупованням на півдні країни, обговорив контрнаступ України в інтерв'ю The Guardian від 2 вересня.

За його словами, українські війська рішуче прорвали "першу лінію оборони" РФ. Тарнавський очікує швидших успіхів українських військ, оскільки вони тиснуть на слабшу "другу лінію оборони". 

"Українські війська просунулися до наступної серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках в районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій російській обороні на півдні України", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що українські офіційні особи та російські мілблогери використовують різну термінологію для опису одних і тих самих позицій. У РФ характеризують першу серію позицій, які українські війська прорвали раніше, як передову лінію, не надаючи їй порядкового номера, а серію, до якої ЗСУ зараз наближаються, — як першу основну лінію оборони, тоді як українські війська характеризують ці позиції як другу лінію оборони Росії.

За словами Тарнавського, російські окупанти присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів будівництву серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків — двом наступним оборонним шарам далі на південь.

"Ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов'язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW про те, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рівнів, особливо щодо щільності мінних полів", — додали аналітики.

Нагадаємо, розпочалася 558 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро протистояти ворогу та бити по його районах зосередження.

Також ми писали, що українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз