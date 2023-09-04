Українські військові просунулися на заході Запорізької області, — ISW

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Контрнаступ ЗСУ

Аналітики акцентували, що нещодавно командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський, який командує українським угрупованням на півдні країни, обговорив контрнаступ України в інтерв'ю The Guardian від 2 вересня.

За його словами, українські війська рішуче прорвали "першу лінію оборони" РФ. Тарнавський очікує швидших успіхів українських військ, оскільки вони тиснуть на слабшу "другу лінію оборони".

"Українські війська просунулися до наступної серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках в районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій російській обороні на півдні України", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що українські офіційні особи та російські мілблогери використовують різну термінологію для опису одних і тих самих позицій. У РФ характеризують першу серію позицій, які українські війська прорвали раніше, як передову лінію, не надаючи їй порядкового номера, а серію, до якої ЗСУ зараз наближаються, — як першу основну лінію оборони, тоді як українські війська характеризують ці позиції як другу лінію оборони Росії.

За словами Тарнавського, російські окупанти присвятили 60 відсотків свого часу і ресурсів будівництву серії оборонних позицій, які зараз прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків — двом наступним оборонним шарам далі на південь.

"Ця прорвана серія російських оборонних позицій складається з системи взаємопов'язаних російських окопів і бліндажів, захищених протитанковими ровами і щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW про те, що російські війська, можливо, не проводили аналогічну складну підготовку на наступних серіях оборонних рівнів, особливо щодо щільності мінних полів", — додали аналітики.

Нагадаємо, розпочалася 558 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро протистояти ворогу та бити по його районах зосередження.

Також ми писали, що українські захисники під час контрнаступальних операцій зі звільнення українських територій, показали, як відбувається атака від першого лиця. Таким чином глядач може на кілька хвилин стати очима українського бійця й поспостерігати за штурмом позицій окупантів поблизу Бахмута.