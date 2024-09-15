Обстріл Запоріжжя, троє чоловіків загинули

На Запоріжжі ворог завдав удару по фермі — в поліції назвали кількість загиблих
15 вересня 2024 14:25
Знищена обстрілом будівля. Фото: Нацполіція
Російські загарбники завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області. Внаслідок влучання у фермерське господарство загинули три людини.
Про це повідомили у Національній поліції України у неділю, 15 вересня.
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Росіяни завдали удар по фермі
"Запоріжжя. Росіяни завдали двох ударів КАБами по території фермерського господарства на Гуляйпільщині", — говориться в повідомленні.
В МВС також зазначили, що в результаті обстрілу на території господарства зайнялася пожежа, вогнем зруйновані господарські споруди та будівля ферми.
Також загинули троє працівників підприємства 41, 59 та 61 років.
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