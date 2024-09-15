Обстрел Запорожья, трое мужчин погибли

В Запорожье враг нанес удар по ферме — в полиции назвали количество погибших
15 сентября 2024 14:25
Уничтоженное обстрелом здание. Фото: Нацполиция
Российские захватчики нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по Запорожской области. В результате попадания в фермерское хозяйство погибли три человека.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в воскресенье, 15 сентября.
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Россияне нанесли удар по ферме
"Запорожье. Россияне нанесли два удара КАБами по территории фермерского хозяйства в Гуляйпольском районе", — говорится в сообщении.
В МВД также отметили, что в результате обстрела на территории хозяйства загорелся пожар, огнем разрушены хозяйственные постройки и здание фермы.
Также погибли три работника предприятия 41, 59 и 61 лет.
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