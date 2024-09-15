Війна в Україні — скільки повітряних цілей випустила Росія за останній тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська окупаційна армія за цей тиждень випустила по Україні близько 1 130 повітряних цілей різних типів. Україна потребує підтримки від своїх партнерів у вигляді систем протиповітряної оборони та дозволу на далекобійність.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram в неділю, 15 вересня.

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За словами Зеленського, за цей тиждень росіяни застосували проти України:

близько 30 ракет різних типів,

понад 800 керованих авіаційних бомб,

майже 300 ударних безпілотників.

Він наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів для захисту від російського терору. Зокрема, ППО, далекобійність та підтримка українських воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну.

"І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", — сказав президент.