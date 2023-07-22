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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували відомого російського пропагандиста

22 липня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували відомого російського пропагандиста
Російський пропагандист. Фото: Ростислав Журавльов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавльов загинув під час українського обстрілу на фронті. Крім того, поранення отримав фотокореспондент того ж видання Костянтин Михальчевський.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Хто такий Ростислав Журавльов

Журавльов був воєнним кореспондентом російського пропагандистського агентства "РИА Новости".

Також він "входив до десятки провідних воєнкорів Росії", тому йому вже встигли присвоїти орден Мужності. 

Скриншот допису

Чи є ще постраждалі

Обстріл стався біля населеного пункту П'ятихатки (Запорізька область), де під вогонь потрапила група журналістів. За попередньою інформацією, поранення також отримав журналіст "Известий".

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Луганській області ліквідували командира окупантів Дениса Попова з позивним "Ташкент". Росіяни кажуть, що його вбив удар дрону-камікадзе, коли комбат пересувався на авто.

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