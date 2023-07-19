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На Луганщині ліквідували російського командира з позивним "Ташкент"

19 липня 2023 13:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Луганщині ліквідували російського командира з позивним "Ташкент"
Командир окупантів Денис Попов "Ташкент". Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Луганській області ліквідували командира окупантів Дениса Попова з позивним "Ташкент". Росіяни кажуть, що його вбив удар дрону-камікадзе, коли комбат пересувався авто. 

Заяви росіян оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Відомо, що "Ташкента" часто запрошували на російські місцеві канали та вихваляли його. Частим гостем він був і в пропагандитському шоу Скабєєвої. 

"Ташкент загинув в результаті удару дрону-камікадзе, коли він пересувався на автомобілі. Іванов був більш відомий, як просто Ташкент, його постійно показували та використовували пропагандисти з каналу Росія, в тому числі Ольга Скабєєва", — кажуть росіяни. 

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Повідомлення про смерть командира окупантів. Фото: скриншот

Також смерть командира підтвердили і на російському телебаченні. 

Відомо також, що Денис Іванов брав участь в окупації таких українських міст, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. 

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російські окупанти масово здаються в полон українським захисникам. Причина цього — проблеми з матеріально-технічним забезпеченням армії РФ. 

Додамо, британська розвідка повідомила, що російській армії критично не вистачає протибатарейної техніки.  Особливо йдеться про сучасні моделі, які дають перевагу в сухопутних битвах. 

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