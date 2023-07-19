На Луганщині ліквідували російського командира з позивним "Ташкент"

Командир окупантів Денис Попов "Ташкент". Фото: скриншот

У Луганській області ліквідували командира окупантів Дениса Попова з позивним "Ташкент". Росіяни кажуть, що його вбив удар дрону-камікадзе, коли комбат пересувався авто.

Заяви росіян оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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Відомо, що "Ташкента" часто запрошували на російські місцеві канали та вихваляли його. Частим гостем він був і в пропагандитському шоу Скабєєвої.

"Ташкент загинув в результаті удару дрону-камікадзе, коли він пересувався на автомобілі. Іванов був більш відомий, як просто Ташкент, його постійно показували та використовували пропагандисти з каналу Росія, в тому числі Ольга Скабєєва", — кажуть росіяни.

Повідомлення про смерть командира окупантів. Фото: скриншот

Також смерть командира підтвердили і на російському телебаченні.

Рашнпропаганден підтвердила ліквідацію комбріга "Ташкента".https://t.co/JZo82ROjpQ

Гори в пеклі 🔥 pic.twitter.com/rT5alkw0dH — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 19, 2023

Відомо також, що Денис Іванов брав участь в окупації таких українських міст, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку російські окупанти масово здаються в полон українським захисникам. Причина цього — проблеми з матеріально-технічним забезпеченням армії РФ.

Додамо, британська розвідка повідомила, що російській армії критично не вистачає протибатарейної техніки. Особливо йдеться про сучасні моделі, які дають перевагу в сухопутних битвах.