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На засіданні ООН рф перервала хвилину мовчання на згадку про загиблих українців на війні

24 лютого 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російський посол Василь Небензя
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорювалася ситуація в Україні, російський постійний представник перервав хвилину мовчання на згадку про загиблих українців від російської агресії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників засідання вшанувати пам'ять жертв агресії росії хвилиною мовчання.

Про це пише Sky News.

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Хвилина мовчання

Коли Кулеба встав, щоб почати хвилину мовчання, російський посол Василь Небензя почав постукувати своїм мікрофоном.

Всі учасники засідання Радбезу встали, щоб дотриматись хвилини мовчання, проте сіли назад на свої місця, коли було оголошено, що слово попросив представник росії Василь Небензя.

Своєю чергою, Небензя заявив: "Ми піднімаємося на ноги, щоб вшанувати пам'ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014 року. Усіх тих, хто загинув. Усі життя безцінні", — і, можливо, мав на увазі не лише загиблих українців, а й росіян, які загинули у війні на Донбасі.

Попри переривання хвилини мовчання, російський представник висловив співчуття та закликав вшанувати пам'ять усіх жертв конфлікту.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на річницю повномасштабного вторгнення росія готується ще раз ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.

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