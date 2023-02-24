На заседании ООН рф прервала минуту молчания в память о погибших украинцах на войне

Российский посол Василий Небензя

На заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Украине, российский постоянный представитель прервал минуту молчания в память о погибших украинцах от российской агрессии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал участников заседания почтить память жертв агрессии рф минутой молчания.

Об этом пишет Sky News.

Минута молчания

Когда Кулеба встал, чтобы начать минуту молчания, российский посол Василий Небензя начал постукивать по своему микрофону.

Все участники заседания Совбеза встали, чтобы соблюсти минуту молчания, однако сели обратно на свои места, когда было объявлено, что слово попросил представитель рф Василий Небензя.

В свою очередь, Небензя заявил: "Мы поднимаемся на ноги, чтобы почтить память всех жертв того, что произошло в Украине, начиная с 2014 года. Всех тех, кто погиб. Все жизни бесценны", — и, возможно, имел в виду не только погибших украинцев, но и россиян, которые погибли в войне на Донбассе.

Несмотря на прерывание минуты молчания, российский представитель высказал соболезнования и призвал почтить память всех жертв конфликта.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.