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​​​​​​​"Нічого незвичайного не буде": Буданов розповів про плани росії на роковини вторгнення

23 лютого 2023 09:34
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
23-24 лютого росіяни можуть завдати чергового ракетного удару по Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.

Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю "Українській правді".

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За словами головного розвідника України, російська федерація на роковини вторгнення може завдати чергового ракетного удару.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар", — зазначив Кирило Буданов.

Коли саме чекати удару

Втім, зазначив Буданов, це не буде щось унікальне.

"Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів", — зазначив очільник ГУР.

Він додав, що ракетний удар можливий як 24-го, так і 23 лютого.

Нагадаємо, Буданов раніше зазначав, що російська армія уже почала другий великий наступ, але він настільки погано підготовлений, що багато його взагалі не помічає.

Фото: "Українська правда"

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