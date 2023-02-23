"Нічого незвичайного не буде": Буданов розповів про плани росії на роковини вторгнення
На роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.
Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю "Українській правді".
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Що росія планує на 24 лютого
За словами головного розвідника України, російська федерація на роковини вторгнення може завдати чергового ракетного удару.
"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар", — зазначив Кирило Буданов.
Коли саме чекати удару
Втім, зазначив Буданов, це не буде щось унікальне.
"Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів", — зазначив очільник ГУР.
Він додав, що ракетний удар можливий як 24-го, так і 23 лютого.
Нагадаємо, Буданов раніше зазначав, що російська армія уже почала другий великий наступ, але він настільки погано підготовлений, що багато його взагалі не помічає.
Фото: "Українська правда"