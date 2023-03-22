На Житомирщині збили три дрони: що відомо про нову атаку росіян

Українські захисники знищують дрони за допомогою спеціальної рушниці

Під час нічної атаки російських безпілотників постраждав один із інфраструктурних об’єктів Житомирської області. Жертв і постраждалих немає, а більшість дронів збили підрозділи ППО.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирщину

У ніч проти 22 березня російські окупаційні війська атакували дронами територію Житомирської області.

Три ворожі безпілотники були збиті підрозділами протиповітряної оборони.

Наслідки атаки

Внаслідок атаки безпілотником-камікадзе зазнав пошкодження один із інфраструктурних об’єктів Житомирської області.

На щастя, жертв і постраждалих у цьому інциденту не виявлено.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки було частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний об'єкт загинуло троє мирних людей, ще семеро — отримали поранення.

Фото: УНІАН