В Житомирской области сбили три дрона: что известно о новой атаке россиян
В ходе ночной атаки российских беспилотников пострадал один из инфраструктурных объектов Житомирской области. Жертв и пострадавших нет, а большинство дронов сбили подразделения ПВО.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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Атака на Житомирщину
В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали дронами территорию Житомирской области.
Три вражеских беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.
Последствия атаки
В результате атаки беспилотником-камикадзе получил повреждение один из инфраструктурных объектов Житомирской области.
К счастью, жертвы и пострадавшие в этом инциденте не обнаружены.
Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
В результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект погибли трое мирных людей, еще семеро получили ранения.
Фото: УНИАН