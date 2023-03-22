В Житомирской области сбили три дрона: что известно о новой атаке россиян

Украинские защитники уничтожают дроны с помощью специального ружья

В ходе ночной атаки российских беспилотников пострадал один из инфраструктурных объектов Житомирской области. Жертв и пострадавших нет, а большинство дронов сбили подразделения ПВО.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирщину

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали дронами территорию Житомирской области.

Три вражеских беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

Последствия атаки

В результате атаки беспилотником-камикадзе получил повреждение один из инфраструктурных объектов Житомирской области.

К счастью, жертвы и пострадавшие в этом инциденте не обнаружены.

Напомним, что в ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве. По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки был частично разрушен четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

В результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект погибли трое мирных людей, еще семеро получили ранения.

Фото: УНИАН