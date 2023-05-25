Над Чернівецькою областю збили безпілотник, — голова ОВА

Очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Фото: Facebook Запаранюка

У ніч проти 25 травня ворожий безпілотний літальний апарат був помічений у небі над Чернівецькою областю. Сили ППО регіону успішно відпрацювали по ворожому дрону.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

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Безпілотник в регіоні

У ніч з 24 на 25 травня у небі над Чернівецькою областю був помічений безпілотний літальний апарат.

Повітряна тривога у Чернівецькій області тривала з 02:07 до 05:38.

Успішна робота ППО

За словами Руслана Запаранюка, сили протиповітряної оборони, розташовані у регіоні, збили ворожий безпілотник.

"Відповідні служби працюють. Подробиці згодом", — наголосив голова Чернівецької ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.

Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.

Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.