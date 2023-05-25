Над Чернівецькою областю збили безпілотник, — голова ОВА
У ніч проти 25 травня ворожий безпілотний літальний апарат був помічений у небі над Чернівецькою областю. Сили ППО регіону успішно відпрацювали по ворожому дрону.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
Безпілотник в регіоні
У ніч з 24 на 25 травня у небі над Чернівецькою областю був помічений безпілотний літальний апарат.
Повітряна тривога у Чернівецькій області тривала з 02:07 до 05:38.
Успішна робота ППО
За словами Руслана Запаранюка, сили протиповітряної оборони, розташовані у регіоні, збили ворожий безпілотник.
"Відповідні служби працюють. Подробиці згодом", — наголосив голова Чернівецької ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.
Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.
Також було чутно вибухи у Львівській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, це також була робота ППО.