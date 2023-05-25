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Над Черновицкой областью сбили беспилотник, — глава ОВА

25 мая 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Над Черновицкой областью сбили беспилотник, — глава ОВА
Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк. Фото: Facebook Запаранюка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь на 25 мая вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен в небе над Черновицкой областью. Силы ПВО региона успешно отработали по вражескому дрону.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

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В ночь с 24 на 25 мая в небе над Черновицкой областью был замечен беспилотный летательный аппарат.

Воздушная тревога в Черновицкой области продолжалась с 02:07 до 05:38.

Успешная работа ПВО

По словам Руслана Запаранюка, силы противовоздушной обороны, расположенные в регионе, сбили вражеский беспилотник.

"Соответствующие службы работают. Подробности со временем", — подчеркнул глава Черновицкой ОВА.

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.

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