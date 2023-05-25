Над Черновицкой областью сбили беспилотник, — глава ОВА
В ночь на 25 мая вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен в небе над Черновицкой областью. Силы ПВО региона успешно отработали по вражескому дрону.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
Беспилотник в регионе
В ночь с 24 на 25 мая в небе над Черновицкой областью был замечен беспилотный летательный аппарат.
Воздушная тревога в Черновицкой области продолжалась с 02:07 до 05:38.
Успешная работа ПВО
По словам Руслана Запаранюка, силы противовоздушной обороны, расположенные в регионе, сбили вражеский беспилотник.
"Соответствующие службы работают. Подробности со временем", — подчеркнул глава Черновицкой ОВА.
Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.
По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.
Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.