Над Черновицкой областью сбили беспилотник, — глава ОВА

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк. Фото: Facebook Запаранюка

В ночь на 25 мая вражеский беспилотный летательный аппарат был замечен в небе над Черновицкой областью. Силы ПВО региона успешно отработали по вражескому дрону.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

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Беспилотник в регионе

В ночь с 24 на 25 мая в небе над Черновицкой областью был замечен беспилотный летательный аппарат.

Воздушная тревога в Черновицкой области продолжалась с 02:07 до 05:38.

Успешная работа ПВО

По словам Руслана Запаранюка, силы противовоздушной обороны, расположенные в регионе, сбили вражеский беспилотник.

"Соответствующие службы работают. Подробности со временем", — подчеркнул глава Черновицкой ОВА.

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Также были слышны взрывы во Львовской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, это была также работа ПВО.