Під Москвою виявили безпілотник з вибухівкою: Росія звинувачує Україну

Український безпілотник UJ-22 Airborne, який нібито упав у Підмосков’ї. Фото: BuildingsTECH

В Московській області, біля міста Ногінськ, місцеві жителі знайшли безпілотник із вибухівкою. Росіяни стверджують, що дрон схожий на українську розробку UJ-22 Airborne.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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У Московській області, неподалік міста Ногінськ, за повідомленнями росіян, упав безпілотний літальний апарат.

Безпілотник був знайдений біля селища імені Воровського. Його виявили місцеві жителі, які викликали спеціальні служби.

Українсько-канадський слід

Російські джерела заявляють, що безпілотник схожий на український дрон UJ-22 Airborne.

Стверджується також, що серед уламків безпілотного літального апарату виявили канадські 1,25-фунтові вибухові заряди М112 на основі пластичної вибухівки С4.

Нагадаємо, це не перший безпілотник, який виявляли на території Російської Федерації. Так, у березні безпілотний літальний апарат виявили у Тульській області РФ.

А 16 квітня інцидент, пов'язаний із падінням безпілотного літального апарата, стався у Брянську. Уламки невідомого дрона були знайдені в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Зважаючи на все, безпілотник був навантажений вибухівкою, оскільки серед уламків було виявлено бомбу, яка, імовірно, була частиною заряду із пластичної вибухової речовини.