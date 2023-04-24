Під Москвою виявили безпілотник з вибухівкою: Росія звинувачує Україну
В Московській області, біля міста Ногінськ, місцеві жителі знайшли безпілотник із вибухівкою. Росіяни стверджують, що дрон схожий на українську розробку UJ-22 Airborne.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Безпілотник під Москвою
У Московській області, неподалік міста Ногінськ, за повідомленнями росіян, упав безпілотний літальний апарат.
Безпілотник був знайдений біля селища імені Воровського. Його виявили місцеві жителі, які викликали спеціальні служби.
Українсько-канадський слід
Російські джерела заявляють, що безпілотник схожий на український дрон UJ-22 Airborne.
Стверджується також, що серед уламків безпілотного літального апарату виявили канадські 1,25-фунтові вибухові заряди М112 на основі пластичної вибухівки С4.
Нагадаємо, це не перший безпілотник, який виявляли на території Російської Федерації. Так, у березні безпілотний літальний апарат виявили у Тульській області РФ.
А 16 квітня інцидент, пов'язаний із падінням безпілотного літального апарата, стався у Брянську. Уламки невідомого дрона були знайдені в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Зважаючи на все, безпілотник був навантажений вибухівкою, оскільки серед уламків було виявлено бомбу, яка, імовірно, була частиною заряду із пластичної вибухової речовини.