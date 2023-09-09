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Над окупованим Донецьком запустили український прапор: відео

9 вересня 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Над окупованим Донецьком запустили український прапор: відео
Український прапор над окупованим Донецьком. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 9 вересня, над територією окупованого Донецька постало несподіване видовище — прапор України на повітряних кулях. Цей незвичайний спосіб продемонструвати присутність українського духу організували українські захисники.

Про це повідомив керівник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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За словами Барабаша, цей синьо-жовтий символ став пошаною до дня заснування Авдіївки, який відзначав свою 245-річну річницю.

Також Барабаш розповів, що реакція російських сил на цей акт була напруженою і вони навіть намагалися нейтралізувати кулі з прапором.

Варто зазначити, що місцеві джерела інформації також поділилися відеозаписом, на якому чітко видно, як український прапор витає над Київським районом Донецька, який знаходиться під окупацією.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

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