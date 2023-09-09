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Над оккупированным Донецком запустили украинский флаг: видео

9 сентября 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Над оккупированным Донецком запустили украинский флаг: видео
Украинский флаг над оккупированным Донецком. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 9 сентября, над территорией оккупированного Донецка появилось неожиданное зрелище — флаг Украины на воздушных шарах. Этот необычный способ продемонстрировать присутствие украинского духа был организован украинскими защитниками.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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По словам Барабаша, этот сине-желтый символ стал данью уважения ко дню основания Авдеевки, который отмечал свою 245-летнюю годовщину. 

Также Барабаш рассказал, что реакция российских сил на этот акт была напряженной, и они даже пытались нейтрализовать шары с флагом.

Стоит отметить, что местные источники информации также поделились видеозаписью, на которой отчетливо видно, как украинский флаг витает над Киевским районом Донецка, который находится под оккупацией.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, которые в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

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