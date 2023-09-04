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Зеленский встретился с военными в Донецкой области и вручил им награды

4 сентября 2023 21:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский встретился с военными в Донецкой области и вручил им награды
Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В частности, из рук Зеленского орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты. Командование морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

"Офицер принимает участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины с марта 2014 года, выполнял боевые задания во время Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, а с 25 февраля 2022 года принимает участие в отражении полномасштабного российского вторжения. В частности, его подразделение оборонял Мариуполь", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Виктор Сикоза. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Виктор Сикоза. Фото: president.gov.ua

Также отмечается, что в апреле 2022 года Виктор Сикоза был назначен на должность командира 36-й ОБрМП. Под его руководством бригада выполняла боевые задания на Херсонском направлении, затем перешла в оперативное подчинение командира ОТУ "Донецк". Не раз полковник лично возглавлял подразделения бригады во время контрнаступательных действий.

Президент также наградил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІІ степени и орденами княгини Ольги ІІІ степени.

Владимир Зеленский во время встречи с военными в Донецкой области. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский во время встречи с военными в Донецкой области. Фото: president.gov.ua

"Горжусь, что у нас в государстве есть такие обычные, но при этом героические люди. Благодаря вам здесь точно останется Украина. И это важно для всех будущих поколений. Слава Украине!" — отметил Зеленский.

Напомним, 24 августа в Киеве по случаю Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным. Посмертно – четырем из них.

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