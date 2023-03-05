Надежное воздушное прикрытие: Игнат про важность истребителей
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в ходе телемарафона, что для контрнаступления украинской армии важна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Он отметил, что закрытое небо играет важную роль в успехе наземных операций.
Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.
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Воздушное прикрытие
Игнат подчеркнул, что надежное воздушное прикрытие и надежная противовоздушная оборона необходимы для успеха в наземных операциях. Он отметил, что рф использует свою авиацию для бомбардировки украинских городов, что приводит к разрушениям и гибели людей.
В качестве примера Игнат привел ситуацию в Мариуполе, который не имел надежного воздушного прикрытия и поэтому стал мишенью для российских авиабомбардировок.
Он также подчеркнул, что Украина постепенно должна усиливать свои воздушные силы, параллельно усиливая артиллерию и пехоту. Это должно происходить поэтапно, поскольку это дорогостоящий процесс.
В конце он добавил, что украинская армия должна иметь надежное воздушное прикрытие и противовоздушную оборону для того, чтобы успешно вести наземные операции.
Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что барражирующие авиационные бомбы, которые могут залетать на десятки километров, являются серьезной угрозой для Украины. Он отметил, что оккупанты могут применять их, а также корректированные авиационные бомбы, для атак на украинские объекты.