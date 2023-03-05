В чем опасность барражирующих бомб: разъяснение ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что барражирующие авиационные бомбы, которые могут залетать на десятки километров, являются серьезной угрозой для Украины. Он отметил, что оккупанты могут применять их, а также корректированные авиационные бомбы для атак на украинские объекты.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Барражирующие бомбы

По словам Игната, Украина нуждается в современных многофункциональных самолетах, включая истребители F-16, чтобы перехватывать эти бомбы и отгонять самолеты, производящие запуски.

Игнат также отметил, что барражирующие бомбы могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, что делает защиту Украины от таких атак сложной задачей. Для этого нужно большое количество установок, которых у Украины нет. Поэтому приобретение современных истребителей является крайне важным для обеспечения безопасности страны в условиях конфликта на востоке.

Напомним, по слова Юрия Игната, российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Украины. Ежедневно враг наносит от 30 до 40 авиаударов по территории нашей страны. Враг использует все методы разведки — радиолокационную, агентурную, воздушную и космическую.