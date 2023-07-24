Надсекретні об'єкти: Грозєв розповів, на яку будівлю впав дрон у Москві

Христо Грозєв. Фото: скриншот з відео "Продолжение следует"

У Москві під час атаки один із дронів впав навпроти штаб-квартири ГРУ, яка займається кібернаступом. Також там знаходиться Військовий університет.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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Крім того, в цьому місці є декілька дуже секретних об'єктів російської розвідки, а саме там перебуває очільник програми з роботи щодо нелегальних мігрантів.

"Якщо Україна завдасть удару по цьому комплексу будівель, символічна шкода для МО/ГРУ буде дуже значною", — наголосив Грозєв.

Що пошкодив дрон

За його словами, приміщення ГРУ все ж зазнало пошкоджень. В будівлі повибивало вікна та пошкоджено дах.

Скриншот допису

Що сталося

Сьогодні, 24 липня, вночі два БПЛА атакували Москву, внаслідок чого сталися вибухи. ЗМІ пишуть, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у Москві впав ще один безпілотник. Про падіння апарату у російській столиці стало відомо 24 липня о 9:30.