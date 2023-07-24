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Надсекретні об'єкти: Грозєв розповів, на яку будівлю впав дрон у Москві

24 липня 2023 10:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Надсекретні об'єкти: Грозєв розповів, на яку будівлю впав дрон у Москві
Христо Грозєв. Фото: скриншот з відео "Продолжение следует"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Москві під час атаки один із дронів впав навпроти штаб-квартири ГРУ, яка займається кібернаступом. Також там знаходиться Військовий університет.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

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Крім того, в цьому місці є декілька дуже секретних об'єктів російської розвідки, а саме там перебуває очільник програми з роботи щодо нелегальних мігрантів. 

"Якщо Україна завдасть удару по цьому комплексу будівель, символічна шкода для МО/ГРУ буде дуже значною", — наголосив Грозєв.

Що пошкодив дрон

За його словами, приміщення ГРУ все ж зазнало пошкоджень. В будівлі повибивало вікна та пошкоджено дах.

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Скриншот допису

Що сталося

Сьогодні, 24 липня, вночі два БПЛА атакували Москву, внаслідок чого сталися вибухи. ЗМІ пишуть, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, у Москві впав ще один безпілотник. Про падіння апарату у російській столиці стало відомо 24 липня о 9:30. 

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