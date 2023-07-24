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Вибухи у Москві та детонація складів у Криму: прямий ефір Новини.LIVE

24 липня 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Москві та детонація складів у Криму: прямий ефір Новини.LIVE
Прямий ефір Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 24 липня, вночі два БПЛА атакували Москву, внаслідок чого сталися вибухи. Також вранці у Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі в селі Веселе. Окупанти повідомили, що є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському район.

Детальніше про це у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Крім того, російські окупанти в цю ніч протягом майже чотирьох годин атакували "Шахедами" портову інфраструктуру Дунаю. Їм вдалося зруйнувати споруду для зберігання зерна, пошкодити резервуари, де зберігаються інші види вантажів.

Вибухи у столиці РФ

У Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. ЗМІ пишуть, що це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією liga.net, безпілотники атакували будівлі російського Міноборони. Ще один з них впав біля організації, яка веде кібервійну.

Вибухи у Криму

Так званий російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що над півостровом сили ППО та засоби РЕБ збили 11 безпілотників "противника". Влучення відбулося у склад боєприпасів росіян у Джанкойському районі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованому півострові російська влада оголосила евакуацію місцевих жителів у Джанкойському районі. Людей будуть розселяти до "пунктів тимчасового розміщення".

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