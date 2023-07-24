Сверхсекретные объекты: Грозев рассказал, на какое здание упал дрон в Москве

Христо Грозев. Фото: скриншот с видео "Продолжение следует"

В Москве во время атаки один из дронов упал напротив штаб-квартиры ГРУ, занимающейся кибернаступлением. Также там находится Военный университет.

Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев.

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Кроме того, в этом месте есть несколько очень секретных объектов российской разведки, а именно там находится руководитель программы по работе с нелегальными мигрантами.

"Если Украина нанесет удар по этому комплексу зданий, символический ущерб для МО/ГРУ будет очень значительным", — подчеркнул Грозев.

Что повредил дрон

По его словам, помещение ГРУ все же получило повреждения. В здании выбило окна и повреждена крыша.

Скриншот сообщения

Что произошло

Сегодня, 24 июля, ночью два БПЛА атаковали Москву , в результате чего произошли взрывы. СМИ пишут, что это была операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в Москве упал еще один беспилотник . О падении аппарата в столице стало известно 24 июля в 9:30.